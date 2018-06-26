В стратегии НАТО по ВВС говорится об отсутствии превосходства в воздухе в будущем

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В новой стратегии по военно-воздушным силам, принятой НАТО оговаривается, что на проведение в будущем операций альянса могут серьезно влиять современные системы ПВО и космические средства, которые впервые после окончания холодной войны могут дать условия, лишающие превосходства в возрасте, передает РИА «Новости».

«Будущие вызовы и угрозы будут носить транснациональный и многоаспектный характер и, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе… В результате в будущем условия действий могут оказаться такими, при которых превосходство в воздухе может не быть обеспечено ни в начале операций, ни, в случае его получения, быть постоянным условием», — говорится в тексте документа.

Также в документе впервые оговаривается возможность для НАТО проводить операции против любого равного противника.