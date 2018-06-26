Грушко рассказал о последствиях возросшей военной активности НАТО

Последствия возросшей военной активности страны НАТО будут ощущать на собственной безопасности, передает РИА «Новости» заявление замглавы МИД Александра Грушко.

Таким образом он прокомментировал начавшиеся учения ВВС НАТО и государств-партнеров альянса Ramstein Alloy в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы.

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«Там имелись все возможности для того, чтобы выстраивать систему безопасности без опоры на военный компонент. Страны НАТО пошли по другому пути, и понято, что последствия такой возросшей военной активности они будут, прежде всего, ощущать на собственной безопасности», — заявил Грушко.

Ранее Грушко заявил, что российская сторона будет учитывать планы НАТО на восточном направлении.