Израильские ракеты упали неподалеку от Дамаска

Две израильские ракеты упали на территории аэропорта в одном из пригородов Дамаска, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Отмечается, что это произошло в рамках поддержки Израилем повстанческих групп, которые властями Сирии считаются террористическими. По данным агентства, за последние несколько дней армия САР понесла большие потери в районах Дума, Дамаск и Дейр-эз-Зор.

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Также сообщается, что полевые наблюдения и «отчеты» подтверждают тесную связь между израильскими властями и сирийской оппозицией.

Ранее сообщалось, что в Сирии боевики атаковали населенные пункты, которые перешли на сторону правительства.