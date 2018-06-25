В Варшаве хотят демонтировать памятник Благодарности Красной армии

Польские власти предложили демонтировать памятник Благодарности Красной армии, который находится в Скарышевском парке столицы, передает РИА «Новости».

«Судьба памятника Благодарности солдатам Советской армии, в настоящее время стоящего на аллее возле площади Вашингтона, зависит от позиции музея истории Польши», — говорится в сообщении польских властей.

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Отмечается, что демонтаж монумента начнется, когда будет получено положительное решение о сохранении памятника. По словам властей, монумент Благодарности Красной армии будет находиться в депозите музея истории.

Данный мемориал был несколько раз осквернен в последние годы, в последний раз это произошло в апреле текущего года.

Ранее власти Вильнюса потребовали демонтировать надгробия с могил российских воинов.