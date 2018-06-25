МИД России усомнился в возможности переговоров талибов и властей Афганистана

Глава Второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов заявил, что Москва не видит перспектив для проведения встречи между талибами и властями Афганистана, несмотря на сообщения о возможности прямых переговоров, передает РИА «Новости».

«Не вижу пока перспектив [проведения такой встречи]. Слухов много, но пока не чувствуется. Талибы по-прежнему пока отказываются говорить с правительством Афганистана», — сказал Кабулов, когда его попросили оценить возможность переговоров талибов и правительства Афганистана.

Реклама

10 июня сообщалось, что власти Афганистана продлили перемирие с талибами на десять дней, до 27 июня. Позднее местные СМИ сообщали, что президент Афганистана Ашраф Гани предложил главарю группировки «Талибан» провести прямые переговоры.

Военизированное движение «Талибан» признано Верховным Судом террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.