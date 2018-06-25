Военнослужащие Северной и Южной Корей обсудили восстановление линий связи

Представители Вооруженных сил Северной и Южной Корей встретились в понедельник для обсуждения перебазирования вооружения, которое может угрожать миллионам жителей Сеула, сообщает газета The Guardian.

Помимо этого, в ходе встречи обсуждалось восстановление связей между военными, разорванные несколько лет назад. В случае успеха это станет еще одним шагом сближения соседствующих на Корейском полуострове государств.

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Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен сообщил, что стороны обсудили вопрос передислокации 1 тыс. единиц артиллерии, развернутые силами КНДР вблизи границы. По его словам, большинство из них направлены на Сеул, где проживает около 25 млн человек. Однако несмотря на опасность многие в городе привыкли к этому факту.

В случае успеха переговоров, будет создана западная и восточная линии связи с возможностью использования телефонов и факсов для предотвращения ожесточенного столкновения в случае недопонимания. Отмечается, что работа западной линии была приостановлена в 2016 году после запуска ракеты в КНДР, а восточная была закрыта в 2011 году после того, как были убиты двое морских пехотинцев и двое гражданских лиц Южной Кореи. Линии связи были созданы 15 лет назад.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления в Госдуме заявил об окончании вражды с Северной Кореей.