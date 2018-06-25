В Сирии боевики атаковали перешедшие на сторону правительства населенные пункты

Российский Центр примирения враждующих сторон на сирийской территории сообщил, что боевики «Джабхат ан-Нусры» совершили нападение на населенные пункты, которые добровольно перешли на правительственную сторону. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что речь идет о населенных пунктах, которые расположены в южной зоне деэскалации.

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«В настоящее время на сторону сирийского правительства перешло 12 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, наступление террористов было отражено правительственными войсками сирийской армии при поддержке российских военных.

Ранее жители сирийской провинции Идлиб сообщили в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии о готовящейся провокации, в которой будут использованы постановочные видеоролики.

«Джабхат ан-Нусры» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.