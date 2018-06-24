Более 70 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

Число жителей сирийской Восточной Гуты, вернувшихся в свои дома, превысило 70 тысяч, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 68 человек, в Восточную Гуту — 110 человек. Из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулись 70 071 житель Восточной Гуты», — говорится в сообщении.

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Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 194 сирийцам, в том числе 100 детям.

Ранее сообщалось, что жители сирийской провинции Идлиб сообщили в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии о готовящейся провокации, в которой будут использованы постановочные видеоролики.