Над Эр-Риядом сбили запущенную йеменскими хуситами ракету

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили запущенную йеменскими повстанцами-хуситами баллистическую ракету над Эр-Риядом, передает РИА «Новости».

Местные СМИ демонстрируют видеозапись с отражением ракетного удара. На видео видны яркие всполохи в небе над жилым районом города во время вечерней молитвы.

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В начале июня сообщалось, что ОАЭ и Саудовская Аравия попросили у США военной помощи для освобождении йеменского порта Ходейда от группировки хуситов.

США на запрос ответили отказом.

Также ранее правительство Йемена сообщило о начале операции «Золотая победа». Целью операции являются «изгнание хуситов из Ходейды» и «восстановление законной власти на всей земле Йемена».