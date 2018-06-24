В Сирии жители Идлиба предупредили Россию о готовящейся провокации

Жители сирийской провинции Идлиб сообщили в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии о готовящейся провокации, в которой будут использованы постановочные видеоролики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что провокацию готовят боевики, входящие в состав террористической организации «Джабхат ан-Нусра». По словам местных жителей, 23 июня специалисты одного из новостных агентств на Ближнем Востоке вместе с боевиками осуществили постановочные съемки, во время которых мирные жители были доставлены в больницу «Альхеляль аль-Ахмар», а боевики принимали участие в активном «восстановлении» объектов гражданской инфраструктуры, якобы уничтоженных в ходе атак авиации России и Сирии.

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Ранее в Сирии 11 населенных пунктов добровольно перешли под контроль властей.

«Джабхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.