СМИ: министр обороны Британии пригрозил Терезе Мэй ее отставкой

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон угрожал премьер-министру Терезе Мэй отставкой, если та не предоставит дополнительного финансирования министерству обороны. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, Уильямсон поставил Мэй ультиматум. Глава минобороны потребовал увеличить на £20 млрд финансирование своего ведомства на ближайшие 10 лет.

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В противном случае, он пригрозил, что депутаты-консерваторы проголосуют против предложенного ее кабинетом проекта бюджета. В дальнейшем же парламент может выразить ей недоверие, что приведет к ее отставке, уточняет газета.

Ранее СМИ также писали, что попытка Уильямсона получить дополнительное финансирование армии обернулось неудачей, а Тереза Мэй выразила недовольство нынешним состоянием вооруженных сил.