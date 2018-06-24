В Дамаске вновь заработали мастерские сувенирного оружия

В Дамаске возобновили работу мастерские по производству сувенирного холодного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, до войны в такие мастерские приходило много туристов, которые покупали эти изделия в качестве подарка для родных и друзей.

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Как отмечается, созданием холодного оружия сирийские мастера занимаются многие сотни лет.

Однако, «рецепт» изготовления знаменитой дамасской стали был утерян.

При этом мастера не теряют надежды вновь открыть секрет уникальной технологии.

Ранее сообщалось, что гуманитарный коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур из зоны деэскалации «Идлиб» возобновил свою работу.

Как отмечалось, до конца месяца из Идлибской зоны планируют выйти около 4,3 тысячи мирных жителей.