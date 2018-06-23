Боевики «Джабхат ан-Нусры» атаковали сирийскую армию в зоне деэскалации

Сирийская армия совместно с местным формированием Сирийской свободной армии (ССА) отразила атаки «Джабхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в САР.

«В ночь на 23 июня на северо-востоке Южной зоны деэскалации более 1 тыс. боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» атаковали позиции подразделений 9 танковой дивизии Сирийской Арабской Армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. В настоящее время сирийские военнослужащие ведут оборонительные бои. Потери правительственных войск составили 5 человек убитыми и 19 ранеными. Кроме того, под удары террористов попали жители этих населенных пунктов», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что на отдельных направлениях сирийской армией совместно с отрядами ССА противник был остановлен.

Ранее сообщалось, что группировка »Сирийской свободной армии» в Южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону правительства Сирийской Арабской Республики (САР).