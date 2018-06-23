В ДНР заявили о попытке наступления ВСУ на юге республики

Представитель командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что украинские силовики на юге атаковали позиции сил ополчения, передает РИА «Новости».

Как сообщает Донецкое агентство новостей, украинские войска за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР свыше 50 единиц различных боеприпасов.

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В оперативном командовании пояснили, что по ВСУ был открыт огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В результате атаку удалось отбить, украинские военные понесли потери.

«С нашей стороны ранение получил один защитник», — сказал представитель ведомства.

Ранее начальник пресс-службы вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские военные организовали «охоту на людей» в Донбассе.