Глава нацгвардии Украины встретился с Волкером

Глава Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров в ходе официального визита в Вашингтон встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.

Аллеров и Волкер уделили внимание вопросу о ситуации в Донбассе.

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«Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в пределах Операции объединенных сил, взаимодействие с вооруженными силами во время выполнения заданий. Пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав нацгвардии», — отмечается в сообщении.

Ранее Курт Волкер заявил, что Киев не сможет вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса.