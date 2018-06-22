Умер Иван Леонов

В возрасте 95 лет скончался Герой России летчик-испытатель Иван Леонов. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на портал правительства Тульской области.

Отмечается, что Леонов был внесен Книгу рекордов Гиннеса, поскольку был единственным летчиком с ампутированной рукой, который управлял боевыми самолетами. В годы Второй мировой войны он совершил свыше 60 боевых полетов в составе 33-й эскадрильи первой воздушной армии.

Реклама

«Его мужество и отвага стали примером для многих защитников Родины. Светлая память об Иване Антоновиче навсегда сохранится в наших сердцах», — заявил губернатор области Алексей Дюмин.

Иван Леонов был награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», а также в 1995 году удостоен звания Героя России.