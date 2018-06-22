National Interest рассказал о «дилемме» США при противостоянии Ирану и России

Существует опасность, что Россия выиграет от противостояния США с Ираном, пишет The National Interest.

Она появится в случае, если США будут противодействовать Ирану после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) без Европейского союза (ЕС) и своих региональных союзников, поясняет издание.

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В материале отмечается, что текущие внутренние беспорядки в Иране могут подтолкнуть США к максимальному давлению на республику с помощью повторного введения санкций. Однако в этой стратегии существуют риски, например, жесткие односторонние санкции в отношении Ирана могут побудить государство отказаться от СВПД и возобновить свою ядерную программу. Этот шаг, в свою очередь, спровоцирует реакцию Израиля, что приведет к открытой войне на Ближнем Востоке. Дополнительные санкции могут также усугубить и внутреннюю обстановку в Иране, которая может перерасти в политический кризис и борьбу за власть.

The National Interest отмечает, что каждый из таких результатов скажется на США и их союзниках. Между тем, «главным покровителем» продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке является Россия. Отмечается, что нестабильность в Венесуэле и ближневосточном регионе способствует росту цен на российскую нефть.

Сочетание новых санкций США в отношении Ирана, непрерывной войны в Сирии, а также снижение нефтяной промышленности в Венесуэле благоприятно отразится на России, добавляет издание. В связи с этим, для США является дилеммой то, каким способом наказывать и сдерживать Иран, не позволяя России получать от этого экономические выгоды, заключает National Interest.