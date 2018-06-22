В Минобороны разоблачили инсценировку химатаки в Сирии

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что зарин был умышленно внесен в пробы для обвинения сирийской стороны в атаке на Хан-Шейхун в 2017 году, передает РИА «Новости».

По словам Кириллова, в некоторых пробах был обнаружен продукт разложения зарина, который появился после проведенной в помещении с пострадавшими в инциденте дегазации водой. Доказательством провокации также является оставшаяся после взрыва воронка.

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«Она (воронка. — Газета.Ru) была сформирована в результате подрыва размещенного на земле взрывного устройства небольшой мощности, а не сброшенной с самолета авиабомбы. Обращаю ваше внимание, что до завершения «расследования» воронка была поспешно зацементирована», — рассказал Кириллов.

Он добавил, что на кадрах и видео, сделанных в первые часы после химинцидента можно увидеть людей без специальных средств защиты, что вызывает недоумение. Кириллов сказал, что по аналогичному сценарию была организована химатака в Думе.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил о возможном негативном влиянии заключений Организации по запрещению химического оружия на мирное урегулирование на сирийской территории, если организация получит полномочия по установлению виновных в химатаках.