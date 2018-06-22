CNBC: самая мощная в мире морская пушка поступит на вооружение Китая

Электромагнитная рельсовая пушка морского базирования, установленная на военном корабле-носителе, должна поступить в арсенал военно-морских сил Китая к 2025 году, сообщает CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

В настоящее время Китай тестирует оружие. Вместо пороха для продвижения снарядов в ней используется энергия электромагнитного поля. Такая рельсовая пушка может наносить удары по целям на расстоянии более 200 км за менее чем 90 секунд, сообщается в докладе. Отмечается, что это самая мощная в мире военно-морская пушка, которая будет готова к использованию в войне к 2025 году.

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Согласно оценкам спецслужб США, патроны, используемые в данном оружии, стоят от $25 до 50 тыс. каждый.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай обгоняют США в создании гиперзвуковой ракеты.