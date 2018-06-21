NYT: в США планируют разместить детей-мигрантов на военных базах

В Пентагоне готовят специальные центры на военных базах, чтобы разместить в них 20 тыс детей-мигрантов, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника.

Отмечается, что на базах могут также быть размещены семьи мигрантов целиком. В настоящее время в Пентагоне обсуждают возможность предоставления помещений на военных объектах в Арканзасе и Техасе.

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«У нас есть беженцы. У нас есть люди, изгнанные из их домов землетрясениями и ураганами. Мы делаем все, что в интересах страны», — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он не стал уточнять, будут ли мигранты размещены на военных базах.

Ранее сообщалось, что первая леди США Меланья Трамп отправилась на границу с Мексикой.