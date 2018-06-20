Guardian: новый глава Генштаба Великобритании назвал новый приоритет британской армии

Новый глава Генерального штаба Великобритании Марк Карлтон-Смит призвал сфокусироваться на ведении войны на основе технологий. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Карлтон-Смит сказал, что армия должна «делать большие ставки» на технологии. Британские силы должны переключить свое внимание на противостояние противникам в виртуальном мире так же, как на поле боя. Он отметил, что характер военных действий выходит за рамки традиционных областей, и «меняющееся поле боя» требует новых навыков от военнослужащих.

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Guardian отмечает, что в британской оборонной политике происходит борьба между теми, кто желает быстрого перехода к технически подкованным силам, готовым к быстрому развертыванию, и теми, кто не готов к отказу от традиционных военных методов.

Ранее СМИ уличили британских военных в пропаганде.