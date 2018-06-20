Шойгу рассказал об уникальной группировке войск в Крыму

Группировка российских войск в Крыму «не даст ни единого шанса» врагу в случае нападения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

Министр выступил на выездной военной коллегии, которая впервые проходит в Севастополе. По его словам, на полуострове создана и укрепляется уникальная межвидовая группировка.

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«Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны.

В ходе выступления Шойгу также отметил, что доля перспективных вооружений в продукции российского ОПК за пять лет выросла в четыре раза. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря нестандартным решениям и внедрению прорывных технологий.

Ранее в Госдуме предупредили о стягивании украинских военных к границам России.