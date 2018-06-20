По Израилю нанесен ракетный удар из Газы

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 13 ракет, четыре из них перехвачены, передает газета Haaretz сообщение израильской армии.

Отмечается, что часть ракет была перехвачена с помощью системы ПРО «Железный купол».

Информации о жертвах и разрушениях в данный момент нет. Также не сообщается, кто мог запустить ракеты.

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Ранее израильская армия сообщала в твиттере, что по Израилю было запущено пять ракет из Газы.

Также ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа. Отмечалось, что были атакованы три позиции боевиков из-за запуска горящих воздушных змеев и шаров с территории Палестины. Таким образом палестинцы пытались вызвать пожары на израильской территории.