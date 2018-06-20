Израиль атаковал сектор Газа из-за горящих воздушных змеев и шаров

Авиация Израиля нанесла удар по трем объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на горящие воздушные змеи и шары, которые запускают палестинцы в попытке спровоцировать пожары на противоположной стороне границы, передает РИА «Новости» сообщение армейской пресс-службы.

«Самолеты ВВС Израиля атаковали три военные цели на территории базы ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в пресс-релизе израильской армии.

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Отмечается, что атака была произведена в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев со стороны Палестины.

В данный момент не поступало информации о жертвах и разрушениях.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по южной части сектора Газа.