Шойгу проведет первое заседание коллегии Минобороны в Крыму

Министр обороны России Сергей Шойгу проведет первое выездное заседание коллегии Минобороны в Крыму, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

«Коллегия рассмотрит предложения по уточнению заданий государственного оборонного заказа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», — говорится в сообщении Минобороны.

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Отмечается, что одним из вопросов заседания будет переход на использование в министерстве унифицированных отечественных аппаратно-программных платформ в вооружении, военной и специальной технике.

Также члены коллегии будут обсуждать ход реализации деятельности Южного военного округа до 2020 года.

В работе коллегии будут участвовать руководящий состав Вооруженных сил России, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и общественных организаций.

Заседание коллегии состоится в среду, 20 июня.

Ранее Шойгу встретился с министром обороны Израиля.