СМИ: президент Афганистана предложил главарю талибов провести переговоры
Президент Афганистана Ашраф Гани предложил главарю группировки «Талибан» провести прямые переговоры. Об этом сообщает Pajhwok.
По данным агентства, Гани готов к переговорам без условий со стороны правительства страны.
Как отмечается, президент Афганистана намерен обсудить с главой талибов продления перемирия на год.
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Ранее сообщалось, что правительство Афганистана продлило режим прекращения огня с группировкой «Талибан».
Как отмечалось, перемирие с талибами было продлено на 10 дней.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.