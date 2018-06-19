СМИ: президент Афганистана предложил главарю талибов провести переговоры

Президент Афганистана Ашраф Гани предложил главарю группировки «Талибан» провести прямые переговоры. Об этом сообщает Pajhwok.

По данным агентства, Гани готов к переговорам без условий со стороны правительства страны.

Как отмечается, президент Афганистана намерен обсудить с главой талибов продления перемирия на год.

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Ранее сообщалось, что правительство Афганистана продлило режим прекращения огня с группировкой «Талибан».

Как отмечалось, перемирие с талибами было продлено на 10 дней.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.