В Думе прокомментировали идею поставок Су-57 в Турцию вместо F-35

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что пока преждевременно говорить о возможной покупке Турцией российский истребителей Су-57 вместо американских F-35. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока говорить преждевременно о возможной поставке самолетов Су-57 взамен F-35», — сказал Швыткин.

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По его словам, прежде чем осуществляются какие-то договора поставок по вооружению, все выверяется. В частности, учитывается политическая ориентация той или иной страны.

Он также подчеркнул, что данный вопрос требует проработки.

Ранее источник в Анкаре прокомментировал возможность покупки Су-57 вместо F-35.

В конце мая СМИ сообщили, что Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-35.