DW: мировые державы продолжают «ядерное обновление»

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Ядерные державы активно обновляют свой арсенал, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Об этом пишет Deutsche Welle.

В 2017 году в ООН приняли конвенцию о полном запрете ядерного оружия. В частности, 122 страны подписали соглашение, по которому обязались не производить и не размещать на своей территории ядерное оружие. Однако спустя год эта «мечта о мире без ядерного оружия растаяла, как прошлогодний снег», пишет DW.

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Эксперты из SIPRI подсчитали, что в арсенале девяти государств хранится 14,4 тыс. единиц ядерного оружия. Среди них: CША, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.

Несмотря на то, что в сравнении с 2016 годом объем ядерного оружия сократился, эксперты опасаются, что страны модернизируют свой арсенал и обновляют вооружение.

Согласно выводам ученых из Стокгольма, продолжается еще одна тенденция: глобальная торговля оборонной продукции, которая значительно выросла за последнее десятилетие. Причиной такой ситуации в некоторых странах могут служить растущие оборонные расходы, указывают эксперты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).