Ирак осудил любые воздушные операции в районах борьбы с ИГ

Министерство иностранных дел Ирака выступило с обсуждением любых воздушных операций, проводящихся на территории борьбы с «Исламским государством», передает Reuters.

Министерство выразило «осуждение любых воздушных сил, осуществляющих операции в районах, где происходит борьба с ИГ, будь то на территории Ирака или Сирии».

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В заявлении содержится призыв ко всем государствам вместе противостоять экстремистским группировкам. МИД Ирака также отметил необходимость координации международной коалиции с силами, которые борются с террористами.

Ранее в Пентагоне опровергли авиаудар коалиции под руководством США по позициям сирийской армии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.