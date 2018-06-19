Ирак осудил любые воздушные операции в районах борьбы с ИГ
Министерство иностранных дел Ирака выступило с обсуждением любых воздушных операций, проводящихся на территории борьбы с «Исламским государством», передает Reuters.
Министерство выразило «осуждение любых воздушных сил, осуществляющих операции в районах, где происходит борьба с ИГ, будь то на территории Ирака или Сирии».
В заявлении содержится призыв ко всем государствам вместе противостоять экстремистским группировкам. МИД Ирака также отметил необходимость координации международной коалиции с силами, которые борются с террористами.
Ранее в Пентагоне опровергли авиаудар коалиции под руководством США по позициям сирийской армии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.