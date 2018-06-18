Япония выразила протест Южной Корее из-за военных учений

Япония выразила Южной Корее протест из-за военных учений у спорных островов Токто, передает телеканал NHK.

Учения начнутся в понедельник и продлятся два дня, в них примут участие шесть кораблей и семь самолетов. Учения у островов Токто проводятся два раза в год, в прошлый раз они прошли в декабре 2017 года.

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Министерство иностранных дел Японии по дипломатическим каналам уведомило власти Южной Кореи, что учения у спорных территорий являются «неприемлемыми».

Токио предлагал Сеулу вынести вопрос о спорных территориях на рассмотрение международного суда ООН, однако Южная Корея считает Токто своей территорией исторически, географически и юридически.

Ранее СМИ сообщали, что Япония выразила сожаление из-за российских учений на Курилах.