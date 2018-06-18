СМИ Сирии сообщили об авиаударе коалиции США

Самолет коалиции под руководством США нанес удар по позициям армии Сирии на востоке страны, сообщает Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.

Отмечается, что в результате авиаудара есть погибшие и пострадавшие, однако подробностей не приводится.

Один из командующих военной группировки, поддерживающей президента Сирии Башара Асада, сообщил агентству, что беспилотники, вероятно, принадлежащие США, нанесли удар по позициям Ирака неподалеку от сирийского города Бу-Кемаль.

Реклама

Представитель коалиции был недоступен для комментариев.

Ранее в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что более 69 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте.