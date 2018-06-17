В Средиземное море вышли российские ракетные корветы

В отделе информационного обеспечения российского Черноморского флота заявили, что малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, корабли должны войти в состав соединения Военно-морского флота России в дальней морской зоне.

Реклама

Как отмечается, после того, как «Град Свияжск» и «Великий Устюг» войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота, они приступят к выполнению поставленных задач.

В ведомстве также подчеркнули, что корабли уже вышли в Средиземное море.

В конце прошлого года большой десантный корабль «Александр Отраковский» вошел в Средиземное море.