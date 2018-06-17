Трамп рассказал, как осчастливил Азию

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал публикации о своей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой были достигнуты договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова.

«Сделку по денуклеаризации с Северной Кореей воспевают по всей Азии. Они так счастливы! Здесь, в нашей стране, некоторые люди скорее хотят увидеть, как эта историческая сделка провалится, чем дать Трампу победить, даже если это потенциально спасает миллионы и миллионы жизней», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что сам предложил приостановить совместные военные учения Вашингтона и Сеула на время переговоров с Пхеньяном.