Один из лидеров «Аль-Каиды» захвачен в Ливии

Солдаты армии Ливии поймали в плен одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида» Абу Сафьяна бен Каму во время операции, направленной против боевиков, передает Al-Arabiya со ссылкой на источник в командовании военной операцией.

Сообщается, что Абу Сафьян бен Каму был пойман в плен в одном из последних остававшихся в городе укреплений боевиков после того, как у террористов закончили боеприпасы.

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Бен Каму проходил обучение в тренировочных лагерях в Афганистане и был личным водителем Усамы бен Ладена во время его пребывания в Судане. Он был схвачен спецслужбами США и помещен в Гуантанамо, откуда был экстрадирован в Ливию для отбывания заключения в тюрьме Абу Салим. В 2011 году он бежал из тюрьмы, когда Триполи взял под контроль повстанцы.

«Аль-Каида» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.