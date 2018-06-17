Пашинян сфотографировался в кабине «Су»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сфотографировался в кабине истребителя «Су», назвав его одним из лучших в мире. Снимок он опубликовал в https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/фейсбуке.

«В кабине пилота одного из лучших истребителей в мире. Я уже в Ереване», — подписал Пашинян размещенную в соцсети фотографию, где он сидит в российском Су-30 СМ.

Реклама

Снимок был сделан во время визита на военный аэродром «Эребуни».

Ранее Пашинян заявил о новом этапе отношений Армении и России.

Армянский премьер отметил важность эффективного сотрудничества в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для решения существующих международных проблем.