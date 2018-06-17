Военные России раздали гуманитарную помощь в Сирии

Представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Артур Евсеев заявил, что российские военные из центра раздали около 500 продуктовых наборов в населенном пункте Эш-Шиха. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы поставили около 500 продуктовых наборов. В каждом из пакетов находятся консервы мясные, рис, мука», — сказал Евсеев.

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По его словам, российские военные врачи также организовали пункт приема больных в здании местной администрации.

Он также подчеркнул, что в этом и других населенных пунктах провинции Хама гуманитарные акции будут продолжены.

Ранее представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Рогов заявил, что российские военные из центра раздали около четырех тонн продуктов питания в провинции Хомс.