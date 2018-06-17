Спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» успешно вывели на орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М» был успешно выведен на расчетную орбиту в установленное время.

Реклама

Как отмечается, со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата функционируют нормально.

Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк был произведен старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».

Как отмечалось, предстартовые операции, как и сам старт ракеты, прошли в штатном режиме.