Генсек ООН призвал не допустить срыва урегулирования в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что после взрыв на востоке Афганистана нужно не допустить срыва перемирия между правительством страны и группировкой «Талибан». Об сообщается на сайте организации.

По его словам, ситуация в Афганистане может быть урегулирована только с помощью инклюзивного политического процесса.

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Он также добавил, что приветствует решение президента Афганистана Ашрафа Гани продлить перемирие с группировкой «Талибан».

Ранее сообщалось, что в Афганистане в результате взрыва погибли 20 человек.

16 июня Гани заявил, что перемирие с группировкой «Талибан» будет продлено.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.