Во Франции представили новый европейский танк

Танк ASCOD MMBT, который был разработан компанией General Dynamics European Land Systems, был представлен на Eurosatory 2018 во Франции. Об этом сообщается на сайте выставки.

По словам разработчиков, MMBT вооружен 120-мм гладкоствольным орудием, несколькими пулеметами калибра 7,62 мм и одним дистанционно управляемым калибра 12,7-мм.

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Как отмечается, на танке установлена башня HITFACT, тепловизор и лазерный дальномер.

При этом гладкоствольное орудие также интегрировано с современной системой управления огнем.

Создатели танка добавили, что боевая машина обладает хорошей мобильностью.

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