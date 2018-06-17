В ДНР заявили об испытании ВСУ американской системы разведки

Начальник пресс-службы вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что украинские военные в ходе обстрелов Донбасса испытали американскую разведывательно-сигнализационную систему «Рембасс-2». Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, ВСУ испытали американский комплекс при обстреле поселка Зайцево.

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Он также подчеркнул, что данная аппаратура позволяет распознать человека на расстоянии до 75 метров, а военную технику — до 350 метров.

Ранее оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило об уничтожении огневых точек украинских военных, обстрелявших населенный пункт Зайцево неподалеку от Горловки.