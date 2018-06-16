Президент Афганистана продлил перемирие с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие с группировкой «Талибан» будет продлено, передает Reuters.

Отмечается, что президент не указал срок, на который продлевается перемирие. Также, по словам Гани, 46 членов группировки были освобождены из тюрьмы. При этом он не упомянул взрыв, который произошел во время встречи представителей группировки и правоохранительных органов Афганистана.

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В администрации главы Афганистана отметили, что ждут подобных ответных действий от «Талибана».

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак встретился с талибами в Кабуле.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.