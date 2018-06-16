Йеменская армия взяла под контроль аэропорт Ходейды

Правительственные войска Йемена, поддерживаемые коалицией во главе с Саудовской Аравией, взяли под контроль международный аэропорт йеменского города Ходейда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии.

«Силы армии, поддерживаемые силами сопротивления и арабской коалиции, освободили международный аэропорт Ходейды от… хуситов», — говорится в сообщении.

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Агентство уточняет, что ранее правительство Йемена сообщило о начале операции «Золотая победа». Целью операции являются «изгнание хуситов из Ходейды» и «восстановление законной власти на всей земле Йемена».

В начале июня сообщалось, что ОАЭ и Саудовская Аравия попросили у США военной помощи для освобождении йеменского порта Ходейда от группировки хуситов.

США на запрос ответили отказом.