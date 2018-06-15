В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Горловки

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило об уничтожении огневых точек украинских военных, обстрелявших населенный пункт Зайцево неподалеку от Горловки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате обстрелов мирная жительница получила осколочные ранения.

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«Для защиты мирных жителей мы вынуждены были подавить огневые точки боевиков с применением незапрещенных Минском вооружений. В результате враг получил справедливое возмездие и понес ощутимые потери», — заявили в командовании ДНР.

Ранее сообщалось, что в Киеве заявили о разрушении дамбы хранилища с химическими отходами в подконтрольном украинским военным Торецке.