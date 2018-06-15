Российские военные в Южной Осетии поразили радиоуправляемые мишени

Мотострелковые, танковые, артиллерийские и специальные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели совместные учения в Южной Осетии, передает РИА «Новости» заявление начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

В учебных мероприятиях было задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

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«В ходе учений военнослужащие уничтожили условные незаконные вооруженные формирования в горно-лесистой местности», — сказал Астафьев.

По его словам, условный противник был обнаружен с помощью беспилотного летательного аппарата и был уничтожен из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия.