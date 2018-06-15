США предостерегли власти Сирии от наступления на зону деэскалации

США предостерегли власти Сирии от военного наступления на зону деэскалации на юго-западе страны и призвали Россию оказать влияние на Дамаск для сохранения такой зоны, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены сообщениями о предстоящих операциях сирийского правительства на юго-западе Сирии в пределах зоны деэскалации, согласованной между США, Иорданией и Россией в прошлом году и подтвержденной президентами (Дональдом) Трампом и (Владимиром) Путиным в ноябре в Дананге во Вьетнаме», — говорится в сообщении.

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В Госдепе добавили, что любые военные действия сирийского правительства против юго-западной зоны деэскалации могут привести к расширению конфликта.

«Мы еще раз подтверждаем, что США примут решительные и надлежащие меры в ответ на нарушения сирийского правительства в этой области», — добавили в ведомстве.

Ранее в посольстве России напомнили Госдепартаменту об инсценировках химических атак в Сирии.