Под Дамаском возобновилась работа крупной фермы

Работа крупной фермы возобновилась недалеко от Дамаска после военных действий в Сирии, передает РИА «Новости» заявление главы фермы и соседнего села Рима Фареса Майна.

На ферме к западу от Дамаска выращивают черешню, яблоки, абрикосы, инжир и грецкий орех. Собранные фрукты затем продаются в Дамаске. Общая площадь фермы составляет около 21 гектара.

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Уточняется, что все прошлые годы отсюда не могли вывезти урожай, потому что дорогу перекрывали боевики.

«Когда рядом с нашей деревней стояли боевики, все мужчины пошли в армию, были в окопах и защищали свои семьи от них. Мой сын погиб в бою. Сегодня работает всего девять человек, но поверьте, сейчас нам работается намного легче, чем раньше», — рассказал Майн.

Ранее в Сирии в пригороде Дамаска восстановили работу крупного фармацевтического завода, разрушенного боевиками.