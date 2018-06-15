Глава Пентагона подтвердил Японии и Южной Корее союзнические обязательства США

Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил с коллегами из Южной Кореи и Японии ситуацию в регионе и итоги саммита США-КНДР в Сингапуре, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

«Соединенные Штаты вновь подтвердили свои нерушимые оборонные обязательства перед Японией и свою решимость поддерживать боеготовность своих сил в регионе. Они (министры обороны — ред.) обязались продолжать тесно сотрудничать в интересах обеспечения регионального мира и стабильности», — говорится в сообщении.

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В разговоре с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му обсуждались также вопросы совместных военных учений.

«Министр Мэттис и министр Сон обсудили взаимную поддержку продолжающимся дипломатическим усилиям, включая то, как мы работаем вместе, чтобы выполнить указание президента по совместным военным учениям США и Южной Кореи. Министр Мэттис подтвердил нерушимость союза США и Южной Кореи. Обе стороны обязались продолжать тесно сотрудничать в интересах регионального мира и стабильности», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Пентагон разрабатывают план по приостановке военных учений США и Южной Кореи.