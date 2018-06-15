У российских границ провели разведку 12 летательных аппаратов

Разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вели 12 летательных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Вооруженных сил страны.

Уточняется, что дежурные силы ПВО выполнили семь вылетов на перехват и сопровождение.

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Отмечается, что нарушений российских границ допущено не было.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал, что украинская сторона создает в районе Азовского моря разнородную ударную группировку.

По словам Бальбека, Украина также размещает у российских границ штурмовую авиацию.

Бальбек подчеркнул, что любые действия Украины в Азовском море будут рассматриваться как полномасштабное военное наступление, на которое Россия ответит зеркально.