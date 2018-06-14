Норвежские СМИ рассказали о масштабных учениях Северного флота в Баренцевом море

Россия проводит крупнейшие за последние 10 лет военные учения Северного флота вблизи границы Норвегии, сообщают норвежские СМИ.

Как пишет The Barents Observer, в Баренцево море направлено 36 военных кораблей и вспомогательных судов, помимо этого, в воздухе находится около 20 самолетов. Сообщается, что учения продлятся до следующей недели.

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При этом Норвегия не была проинформирована о военно-морских учениях, заявил пресс-секретарь норвежского объединенного военного штаба. Между тем, в Норвегии пристально наблюдают за происходящим по ту сторону от границы, отметил пресс-секретарь.

Ранее правительство Норвегии одобрило размещение порядка 400 дополнительных морских пехотинцев США на фоне напряженности отношений с Россией.