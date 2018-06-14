В Госдуме предупредили о стягивании украинских военных к границам России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал, что украинская сторона создает в районе Азовского моря разнородную ударную группировку, передает РИА «Новости».

По словам Бальбека, Украина также размещает у российских границ штурмовую авиацию.

«Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией», — сказал Бальбек.

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Он добавил, что «истерика» Запада, агрессия с украинской стороны и чемпионат мира не заставят Россию «сдать позиции» и вступить в «сомнительные» переговоры о мире.

Бальбек подчеркнул, что любые действия Украины в Азовском море будут рассматриваться как полномасштабное военное наступление, на которое Россия ответит зеркально.

Ранее в МИД России заявили об обострении обстановки в Донбассе.